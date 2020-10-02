"Я сам про це дізнався тільки з преси і відразу ж запитав про цю новину у спортивного директора Різеспора. Він сказав, що ні, що це неправда і що клуб не цікавиться цим футболістом", – поділився Морозюк в інтерв'ю Sport.ua.

Луческу розраховує на Дуелунда в Динамо – Циганик спростував чутки про ймовірний трансфер

Раніше повідомлялося про інтерес до данця з боку турецьких клубів, однак Міккел скоріш за все залишиться у Києві, оскільки на нього розраховує Мірча Луческу.

Зазначимо, контракт Дуелунда з Динамо розрахований до літа 2023 року. В поточному сезоні Міккел провів лише 51 хвилину в складі "біло-синіх".

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