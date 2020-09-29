"Удалось пообщаться с тренером Динамо и президентом клуба. Есть информация, что все разговоры об уходе Дуэлунда не соответствуют действительности. Луческу очень рассчитывает на этого игрока.

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У датчанина было небольшое повреждение, но не зря тренер включил его в стартовый состав Динамо на матч с Минаем", – отметил Цыганык в эфире программы Цыганык LIVE.

Отметим, контракт Дуэлунда с Динамо рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Миккел провел лишь 51 минуту в составе "бело-синих". Ранее сообщалось об интересе к датчанину со стороны турецких клубов.

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