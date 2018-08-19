Морозюк: Менять позиции в течение сезона – моя фишка

Игрок Динамо Николай Морозюк прокомментировал матч против Александрии и рассказал, как ему действовать на разных позициях в течение сезона.

"В этом сезоне у нас все игры не слишком просты. Сегодня матч был немного на нервах, но после забитого мяча, и в целом, за всю игру Александрия серьезных моментов почти не создала.

Они молодцы, что выиграли четыре матча. Но скажу честно, команда, которая претендует на высокие места, не может играть, просто отбиваясь. Я не увидел, за счет чего они могли сегодня победить. Некоторые команды, которые находятся ниже в турнирной таблице, действуют более агрессивно впереди, чего-то хотят. А Александрия просто стала сзади, рассчитывая только разве что на контратаки и стандарты, и то не особо.

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Самое главное – побеждать, а с каким счетом – 1:0 или 5:0 – не так важно. Конечно, болельщикам, да и нам самим хочется более уверенно играть в течение матча, чтобы не нервничать и не затягивать забитые мячи до последних минут. Но, повторюсь, самое главное – три очка.

Про мою позицию? Конечно, когда от игры к игре действуешь на одной позиции, привыкаешь и чувствуешь саму игру. А если в полузащите я давно не играл, то не вполне чувствовал игрока сзади, движение, ведь на каждой позиции есть свои нюансы. Но мастерство, наверное, в том и состоит, чтобы перестроиться, как можно быстрее и качественнее.

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Если бы меня поставили на такую ​​позицию, где бы я понимал, что не сыграю, я бы сказал об этом. А если чувствую, что справлюсь, то почему бы нет? Конечно, если постоянно играешь на одной позиции, это проще, ты прогрессируешь и растешь. Но, с другой стороны, можно сказать, что моя "фишка" в течение сезона менять несколько мест на полы: играть на правом и левом фланге защиты, а также правого и левого полузащитника. В определенном смысле это и хорошо, но скажу честно: чуть не хватает игровой практики на конкретном позиции. Впрочем, это всего лишь ситуация, которая сложилась на данный момент", – цитирует Морозюка официальный сайт Динамо.