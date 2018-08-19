Морозюк: Змінювати позиції протягом сезону – моя фішка

Гравець Динамо Микола Морозюк прокоментував матч проти Олександрії і розповів як йому діяти на різних позиціях протягом сезону.

"У цьому сезоні у нас всі ігри не дуже прості. Сьогодні матч був трохи на нервах, але після забитого м'яча, та й в цілому, за всю гру Олександрія серйозних моментів майже не створила.

Вони молодці, що виграли чотири матчі. Але скажу чесно, команда, яка претендує на високі місця, не може грати, просто відбиваючись. Я не побачив, за рахунок чого вони могли сьогодні перемогти. Деякі команди, які знаходяться в турнірній таблиці нижче, діють більш агресивно попереду, чогось хочуть. А Олександрія просто стала ззаду, розраховуючи лише хіба що на контратаки і стандарти, і то не особливо.

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Найголовніше – перемагати, а з яким рахунком – 1:0 чи 5:0 – не так важливо. Звичайно, уболівальникам, та й нам самим хочеться більш впевнено грати протягом матчу, щоб не нервувати і не затягувати забиті м'ячі до останніх хвилин. Але, повторюся, найголовніше – три очки.

Щодо моєї позиції? Звичайно, коли від гри до гри дієш на одній позиції, звикаєш і відчуваєш саму гру. А якщо в півзахисті я давно не грав, то не цілком відчував гравця ззаду, рух, адже на кожній позиції є свої нюанси. Але майстерність, напевно, в тому і полягає, щоб перебудуватися, як можна швидше і якісніше.

Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Якби мене поставили на таку позицію, де б я розумів, що не зіграю, я б сказав про це. А якщо відчуваю, що впораюся, то чому б ні? Звичайно, якщо постійно граєш на одній позиції, це простіше, ти прогресуєш і ростеш. Але, з іншого боку, можна сказати, що моя "фішка" протягом сезону міняти кілька місць на полы: грати на правому і лівому фланзі захисту, а також правого і лівого півзахисника. У певному сенсі це і добре, але скажу щиро: трохи не вистачає ігрової практики на конкретній позиції. Втім, це всього лише ситуація, яка склалася на даний момент", – цитує Морозюка офіційний сайт Динамо.