Морозюк может возобновить игровую карьеру в Черноморце, сообщает журналист Роман Бебех. По информации Telegram-канала Динамо Киев Inside, контракт рассчитан на 1,5 года.

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Кроме Николая, к "морякам" может присоединиться Орест Кузык, который выступает за Рух. Подробности о возможном переходе должны появиться в ближайшее время.

Добавим, что Морозюк последние полгода провел без клуба после того, как его контракт с турецким Ризеспором подошел к концу. Кузык же сыграл 11 матчей за Рух, в которых отличился 1 забитым голом.

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