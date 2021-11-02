Мороз указал на ключевой фактор, который помог Черноморцу выстоять против Ворсклы
08:55 - Читати українською
Главный тренер "моряков" Юрий Мороз остался доволен выездной безголевой ничьей с полтавчанами в матче 13-го тура УПЛ.
завершено
"Первый тайм мы пытались играть в футбол, создавали моменты.
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Против той силовой борьбы, которую во втором тайме представила Ворскла, нам было очень тяжело. Но ребята молодцы, они выдержали. В конце концов и везение было на нашей стороне", – сказал Мороз в комментарии каналу "Футбол".
Напомним, после 13 туров Черноморец с 8 очками занимает четырнадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ, Ворскла с 25 пунктами опустилась на пятую ступень.
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