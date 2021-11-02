"Первый тайм мы пытались играть в футбол, создавали моменты.

Невезение полтавчан и потеря третьего места в УПЛ в видеообзоре матча Ворскла – Черноморец

Против той силовой борьбы, которую во втором тайме представила Ворскла, нам было очень тяжело. Но ребята молодцы, они выдержали. В конце концов и везение было на нашей стороне", – сказал Мороз в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, после 13 туров Черноморец с 8 очками занимает четырнадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ, Ворскла с 25 пунктами опустилась на пятую ступень.

Ворскла расписала ничью с Черноморцем, потеряв третье место в УПЛ