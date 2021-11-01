Ворскла после побед СК Днепра-1 и Зари откатилась на пятую позицию, но домашняя победа над Черноморцем вернула бы полтавчан в топ-3. Победа выглядела еще более важной из-за встречи с Динамо в следующем туре – "зелено-белые" могут там уступить, отпустив конкурентов в отрыв. Одесситы же подошли к встрече с 8-матчевой безвыигрышной серией, однако обстоятельства давали "морякам" шанс на триумф. Хозяева устали после Кубка, Юрий Максимов отбывал дисквалификацию, а в его команде было очень много кадровых потерь.

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Начало поединка выглядело динамично и интересно. Обе команды играли в атаку и создавали моменты: так, на 7-й Ванат открылся под передачу в центр штрафной и оказался прямо перед Ризныком (Дмитрий выбил мяч в подкате), а Рангель на 10-й пробил головой с нескольких метров – выше ворот! Еще через 5 минут Исаенко вырвался на свидание с Ризныком под углом, выстрелив с острого угла очень неточно, а ворскляне ответили передачей Пешича под удар Степанюку метров с 11-ти. Штанга спасла Черноморец!

После этого активность гостей в чужой штрафной просела, но и хозяева долгое время ходили вдали от ворот. Следующий действительно опасный момент болельщики увидели на 35-й минуте – это Степанюк с линии штрафной во второй раз попал в каркас! "Моряки" тоже не остались без ответа, огрызнувшись обводным выстрелом Цитаишвили с дистанции (над перекладиной). Еще через три минуты "зелено-белым" пришлось проводить замену, серьезно ослабив состав. Из-за травмы Пешич покинул поле, уступив место Кравчуку.

На перерыв Ворскла могла уйти при минимальном преимуществе в счете, однако после дальнего удара Челядина и сейва Кучерука никто не пришел на добивание. Отдыхать команды отправились при нулях на табло. В целом матч вели хозяева, однако одесситы держались достойно.

В начале второго тайма счет мог измениться как в пользу "зелено-белых", так и в пользу "моряков". Лучше стартовали именно подопечные Юрия Мороза: через три минуты после возобновления игры Авагимян получил классный пас от Смирного и с близкого расстояния пробил в ближний угол – мяч попал во внешнюю сторону сетки! Кравчук на 52-й минуте ответил мощным выстрелом мимо левой штанги. После этого полтавчане провели еще несколько хороших атак, заставив соперника паниковать у собственных ворот, однако хозяева и сами слишком сильно суетились при завершении.

В середине второго тайма Ворскла захватила инициативу, не отпуская ее до конца. Черноморец сел в собственной штрафной, полностью забыв о контригре, а полтавчане создавали момент за моментом. Так, на 66-й минуте после ошибки Кучерука на выходе Степанюк мог забивать в пустые ворота (Дубко подстраховал кипера), на 77-й Руслан мощно стрелял из пределов штрафной (Кучерук парировал), а на 81-й Тамм нанес удар метров с 8 -ми в ближний угол – Кучерук спас и здесь! Еще через три минуты Кане ворвался на левый край штрафной площадки и бахнул над перекладиной.

В эндшпиле встречи Ворскла продолжила давить, однако Черноморец неожиданно начал огрызаться. Так, на 86-й минуте Брагару пробивал с дистанции (выше ворот), а на 89-й Цитаишвили ворвался на левый фланг штрафной и выстрелил в дальний угол. Ризнык парировал! В компенсированное время одесситы вылетели в контратаку 5-в-2, завершив ее ударом в руки Ризныка. В конце концов финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Ворскла набрала 25 очков, поравнявшись по зачетным баллам с СК Днепр-1 и поднявшись на четвертую позицию по дополнительным показателям. Вернуть третье место не удалось – Заря опережает полтавчан на 1 пункт.

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