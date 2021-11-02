Головний тренер "моряків" Юрій Мороз залишився задоволений виїзною безгольовою нічиєю з полтавцями у матчі 13-го туру УПЛ.

"Перший тайм ми намагалися грати у футбол, створювали моменти.

Невезіння полтавців та втрата третього місця в УПЛ у відеоогляді матчу Ворскла – Чорноморець

Проти тієї силової боротьби, яку у другому таймі представила Ворскла, нам було дуже важко. Але хлопці молодці, вони витримали. Зрештою й везіння було на нашому боці", – сказав Мороз у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, після 13-ти турів Чорноморець з 8-ма очками посідає чотирнадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Ворскла з 25-ма пунктами опустилась на п'ятий щабель.

Ворскла розписала нічию з Чорноморцем, втративши третє місце в УПЛ