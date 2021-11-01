Невезение полтавчан и потеря третьего места в УПЛ в видеообзоре матча Ворскла – Черноморец
22:32 - Читати українською
Ворскла и Черноморец разошлись миром в поединке 13-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор противостояния на Футбол 24.
завершено
Начало встречи оказалось довольно острым – на неточный удар Исаенко после выхода один на один Ворскла ответила выстрелом Степанюка в стойку. Ближе к перерыву Руслан снова попал в каркас ворот. Во втором тайме Ворскла больше владела инициативой, а ближе к концу игры упустила еще несколько случаев и так и не смогла вырвать победу над Черноморцем.
Ворскла расписала ничью с Черноморцем, потеряв третье место в УПЛ
Таким образом, Ворскла набрала 25 пунктов и поднялась на 5 строчку, Черноморец с 8 очками остался пятнадцатым.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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