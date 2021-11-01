Начало встречи оказалось довольно острым – на неточный удар Исаенко после выхода один на один Ворскла ответила выстрелом Степанюка в стойку. Ближе к перерыву Руслан снова попал в каркас ворот. Во втором тайме Ворскла больше владела инициативой, а ближе к концу игры упустила еще несколько случаев и так и не смогла вырвать победу над Черноморцем.

Ворскла расписала ничью с Черноморцем, потеряв третье место в УПЛ

Таким образом, Ворскла набрала 25 пунктов и поднялась на 5 строчку, Черноморец с 8 очками остался пятнадцатым.