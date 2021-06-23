Как известно, сегодня одесский Черноморец получил нового главного тренера – команду возглавил бывший наставник Динамо U-21 Юрий Мороз.

Мороз официально возглавил Черноморец

Генеральный директор клуба Анатолий Мисюра во время представления наставника озвучил перед тренерским штабом амбициозную задачу на будущий сезон – не только закрепиться в Премьер-лиге, но и побороться за место в зоне еврокубков, сообщает официальный сайт Черноморца.

Мороз уже успел отреагировать на озвученное гендиректором, намекнув, что достижение результата будет зависеть, в том числе, и от обещаний руководства: "Цели намечены, требования известны. Если все будет выполняться как следует, то результат обязательно придет!".

Напомним, одесситы по итогам сезона 2020/21 заняли в турнирной таблице Первой лиги второе место и завоевали право выступать в УПЛ.

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