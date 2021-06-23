Украинский специалист Юрий Мороз возглавил Черноморец, сообщает официальный сайт одесского клуба.

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Подробности сделки не сообщаются. В тренерский штаб 50-летнего специалиста вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые раньше работали с Морозом в Динамо. Также продолжат работать в команде тренеры Алексей Антонов, Алексей Гай, Сергей Демьянец, Евгений Боровик и Виктория Самар.

Напомним, Мороз с 2004 по 2013 годы работал с юношескими сборными Украины. С 2014 по 2016 гг. являлся ассистентом в штабе Динамо U-21, а после года работы с U-19 возглавлял U-21.

Черноморец по итогам сезона 2020/21 занял в турнирной таблице Первой лиги второе место и завоевал право выступать в УПЛ.

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