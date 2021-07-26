Мороз анонсировал серьезный разговор в раздевалке Черноморца после поражения Десне
Главный тренер "моряков" Юрий Мороз поделился эмоциями после провального старта одесситов в матче с черниговцами (0:3).
"Соперник был силен. Была опытная хорошая команда, которая во втором тайме преподнесла нам хороший урок во всем – в мощи, понимании, движении, контроле мяча.
Эффектный дубль Калитвинцева в видеообзоре матча Десна – Черноморец – 3:0
У нас команда молодая, сегодня она только строится. Будем делать выводы, говорить в раздевалке, что, может, та молодежь должна забыть, что она молода. Должны выходить на поле и хотя бы не уступать в борьбе, скорости", - сказал Мороз в программе "Футбол NEWS".
Напомним, дебют экс-наставника Динамо U-21 Юрия Мороза во главе Черноморца не удался – его подопечные с треском провалили стартовый матч сезона, пропустив от черниговцев во втором тайме три сухих гола.
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