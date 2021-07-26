"Суперник був сильний. Була досвідчена хороша команда, яка у другому таймі була на голову сильнішою за нас у всьому – у потужності, розумінні, русі, постійному контролі м'яча.

Ефектний дубль Калітвінцева у відеоогляді матчу Десна – Чорноморець – 3:0

У нас команда молода, сьогодні вона лише будується. Будемо робити висновки, говорити в роздягальні, що, може, та молодь повинна забути, що вона молода. Повинні виходити на поле і хоча б не поступатися у боротьбі та швидкості", – сказав Мороз у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, дебют екс-наставника Динамо U-21 Юрія Мороза на чолі Чорноморця не вдався – його підопічні з тріском провалили стартовий матч сезону, пропустивши від чернігівців у другому таймі три сухих голи.

Десна розгромила Чорноморець і очолила УПЛ – Калітвінцев оформив дубль, динамівець заробив вилучення в першому таймі