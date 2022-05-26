Главный тренер Ромы Жозе Моуринью доказывает, что непрестижных побед в еврокубках не существует.

Накануне Рома минимально обыграла Фейеноорд в финале Лиги конференций и стала первым победителем в истории турнира.

Моуринью установил два ошеломляющих рекорда благодаря триумфу в Лиге конференций

Очевидно, для наставника "волков" Жозе Моуринью этот триумф имел очень большое значение. Португалец даже не сдержал слез после финального свистка. К счастью, впоследствии стало куда веселее.

Празднование переместилось в раздевалку. Футболисты повсюду разливали пиво, танцевали и пели песни. 59-летний Моуринью также присоединился к своим подопечным

Рома выиграла Лигу конференций, одержав победу над Фейеноордом – "волки" взяли первый за 61 год еврокубок