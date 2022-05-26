Накануне Рома минимально обыграла Фейеноорд в финале Лиги конференций и стала первым победителем в истории проведения турнира.

Рома – Фейеноорд – 1:0 – видео гола и обзор первого в истории финала Лиги конференций

Наставник римлян Жозе Моуринью благодаря этому триумфу установил два рекорда, которые крайне сложно повторить. Португалец стал первым тренером, выигрывавшим еврокубок во главе четырех разных клубов. Также "Особенный" первым выиграл все три действующих клубных турнира континента.

Напомним, в Порту Моуринью выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, с Интером снова взял ЛЧ, во главе Манчестер Юнайтед триумфовал в Лиге Европы, первый же сезон в Роме завершился победой в Лиге конференций. Следует заметить, что Жозе выиграл все пять еврокубковых финалов, в которых участвовал.

Рома выиграла Лигу конференций, одержав победу над Фейеноордом – "волки" взяли первый за 61 год еврокубок