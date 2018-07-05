Шахтер – Аустрия – 3:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер одержал разгромную победу над Аустрией в товарищеском поединке.

Шахтер на австрийском сборе обыграл Аустрию. Все голы в активе бразильцев "горняков". Первый мяч на 16-й минуте с пенальти забил хавбек Жуниор Мораес, который в межсезонье перешел в состав дончан из киевского Динамо. На 44-й минуте ударом в "девятку" Исмаили удвоил счет, а на 55-й Фернандо Педро утроил.

Товарищеские матчи

Шахтер – Аустрия – 3:0

Голы: Жуниор Мораес, 16 (с пенальти), Исмаили, 44, Фернандо Педро, 55