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Моратти раскритиковал Интер за решение лишить Икарди капитанской повязки

22:42 11 Читати українською
Моратти раскритиковал Интер за решение лишить Икарди капитанской повязки
Мауро Икарди / фото из соцсетей

Бывший президент Интера Массимо Моратти считает сомнительным решение клуба лишить Мауро Икарди капитанской повязки.

"Икарди – отличный капитан. Он всегда играет с энтузиазмом, искренностью и профессионализмом.

Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки

Это решение кажется бесполезным посреди сезона. Не могу понять, какие преимущества оно может принести, когда у вас есть цели на остаток сезона и нет возможности его продать.

А главная проблема в том, что это отделило Икарди от клуба, а клуб от игрока. Это неправильно", – цитирует Моратти Sport Mediaset.

Икарди прибыл на тренировку Интера после отказа ехать на матч против Рапида – клуб не будет штрафовать игрока

Напомним, Икарди вчера был лишен капитанской повязки. Позже аргентинец не попал в заявку на матч 1/16 финала Лиги Европы против Рапида.

Теги
Мауро Икарди Мауро Икарди Италия Массимо Моратти
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