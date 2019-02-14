Моратти раскритиковал Интер за решение лишить Икарди капитанской повязки

Бывший президент Интера Массимо Моратти считает сомнительным решение клуба лишить Мауро Икарди капитанской повязки.

"Икарди – отличный капитан. Он всегда играет с энтузиазмом, искренностью и профессионализмом.

Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки

Это решение кажется бесполезным посреди сезона. Не могу понять, какие преимущества оно может принести, когда у вас есть цели на остаток сезона и нет возможности его продать.

А главная проблема в том, что это отделило Икарди от клуба, а клуб от игрока. Это неправильно", – цитирует Моратти Sport Mediaset.

Икарди прибыл на тренировку Интера после отказа ехать на матч против Рапида – клуб не будет штрафовать игрока

Напомним, Икарди вчера был лишен капитанской повязки. Позже аргентинец не попал в заявку на матч 1/16 финала Лиги Европы против Рапида.