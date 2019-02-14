Моратті розкритикував Інтер за рішення позбавити Ікарді капітанської пов’язки

Колишній президент Інтера Массімо Моратті вважає сумнівним рішення клубу позбавити Мауро Ікарді капітанської пов'язки.

"Мауро Ікарді – відмінний капітан. Він завжди грає з ентузіазмом, щирістю і професіоналізмом.

Стало відомо, чому Ікарді позбавили капітанської пов’язки

Це рішення здається марним посеред сезону. Не можу зрозуміти, які переваги воно може принести, коли у вас є цілі на залишок сезону і немає можливості його продати.

А головна проблема в тому, що це відокремило Ікарді від клубу, а клуб від гравця. Це неправильно", – цитує Моратті Sport Mediaset.

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Нагадаємо, Мауро Ікарді вчора був позбавлений капітанської пов'язки. Пізніше аргентинець не потрапив до заявки команди на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Рапіда.