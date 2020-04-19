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Мората жалеет о своем переходе в Реал

19 апреля 23:53 8 Читати українською
Мората жалеет о своем переходе в Реал
Альваро Мората / Фото ФК Реал

Нападающий Атлетико Альваро Мората с сожалением вспоминает свой опыт выступлений за Реал.

"Я, когда был молодым, играл за Атлетико. Но наступил момент, когда я перестал наслаждаться игрой. Изменения всегда приходят, когда вы превращаетесь в парня, который не просто хорошо проводит время, играя в футбол, а становится профессионалом. Люди заводят агентов, спонсоров. я чувствовал слишком большое давление, к тому же я не играл в основе и решил уйти.

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Я поехал на год в Хетафе – очень хороший год, а затем перешел мадридский Реал, но в душе всегда болел за Атлетико и жалел о своем переходе в Реал. Зато теперь, по возвращении, я счастливее, чем когда-либо", – цитирует Морату AS.

Напомним, 27-летний испанец защищал цвета "сливочных" в 2010-2014 годах, а затем еще раз вернулся в королевский клуб на сезон 2016/17.

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Испания Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Атлетико Атлетико Альваро Мората Альваро Мората
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