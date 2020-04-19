"Это словно врезаться в гору": Мората определил самых сложных оппонентов в карьере

Нападающий мадридского Атлетико назвал трех сильнейших защитников, против которых ему пришлось играть.

"Первый – Джорджо Кьеллини. Не знаю, делает ли он это намеренно, но каждый раз, когда я играл против него, он меня буквально уничтожал. Серхио Рамос – тоже очень сильный оппонент.

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Но когда речь идет о ван Дейке, то создается впечатление, будто ты врезался в гору", – цитирует 27-летнего Морату AS.

Заметим, недавно Мората помог Атлетико пройти Ливерпуль в Лиге чемпионов. Именно испанец забил победный гол на Энфилде на 120-й минуте поединка. Всего в сезоне 2019/20 испанец забил 12 голов в 32 матчах всех турниров и еще трижды ассистировал партнерам.

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