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"Это словно врезаться в гору": Мората определил самых сложных оппонентов в карьере

16:17 29 Читати українською
"Это словно врезаться в гору": Мората определил самых сложных оппонентов в карьере
Альваро Мората / ФК Атлетико

Нападающий мадридского Атлетико назвал трех сильнейших защитников, против которых ему пришлось играть.

"Первый – Джорджо Кьеллини. Не знаю, делает ли он это намеренно, но каждый раз, когда я играл против него, он меня буквально уничтожал. Серхио Рамос – тоже очень сильный оппонент.

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Но когда речь идет о ван Дейке, то создается впечатление, будто ты врезался в гору", – цитирует 27-летнего Морату AS.

Заметим, недавно Мората помог Атлетико пройти Ливерпуль в Лиге чемпионов. Именно испанец забил победный гол на Энфилде на 120-й минуте поединка. Всего в сезоне 2019/20 испанец забил 12 голов в 32 матчах всех турниров и еще трижды ассистировал партнерам.

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Теги
Испания Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Серхио Рамос Серхио Рамос Альваро Мората Альваро Мората Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Атлетико Атлетико
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