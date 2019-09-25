Мората заработал два "горчичника" за минуту – форвард пропустит принципиальный матч

Форвард мадридского Атлетико Альваро Мората не справился с эмоциями в поединке 6-го тура испанской Ла Лиги против Мальорки (2:0).

Испанец против островитян провел на поле всего 8 минут и завершил матч досрочно.

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Мората заменил Диего Косту на 69-й минуте, а уже на 77-й увидел перед собой красный "свет" от арбитра. Нападающий "матрасников" сцепился с капитаном Мальорки Сиско Кампосом, получил желтую карточку, но не успокоился, и судья его урезонил еще одним "горчичником".

Теперь Альваро Мората вынужден будет пропустить 7-й тур Примеры, в котором Атлетико сойдется с Реалом в Мадридском дерби. К слову, форвард является воспитанником "сливочных".