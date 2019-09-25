toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
МАРИУПОЛЬ - ДИНАМО КИЕВ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Мората заработал два "горчичника" за минуту – форвард пропустит принципиальный матч

22:43 15 Читати українською
Мората заработал два "горчичника" за минуту – форвард пропустит принципиальный матч
Мората заработал два "горчичника" за минуту – форвард пропустит принципиальный матч / Reuters

Форвард мадридского Атлетико Альваро Мората не справился с эмоциями в поединке 6-го тура испанской Ла Лиги против Мальорки (2:0).

 
Диего Коста 27’
Жоау Фелиш 65’
Альваро Мората 78’
27’ Диего Коста
65’ Жоау Фелиш
78’ Альваро Мората

Испанец против островитян провел на поле всего 8 минут и завершил матч досрочно.

Атлетик расписал ничью с Леганесом, Атлетико победил Мальорку и захватил лидерство: 6-й тур Ла Лиги, матчи среды

Мората заменил Диего Косту на 69-й минуте, а уже на 77-й увидел перед собой красный "свет" от арбитра. Нападающий "матрасников" сцепился с капитаном Мальорки Сиско Кампосом, получил желтую карточку, но не успокоился, и судья его урезонил еще одним "горчичником".

Теперь Альваро Мората вынужден будет пропустить 7-й тур Примеры, в котором Атлетико сойдется с Реалом в Мадридском дерби. К слову, форвард является воспитанником "сливочных".

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
"Созвонились с Марадоной – он меня поблагодарил". Игорь Беланов – как получить "Золотой мяч" и не забить пенальти
10:05
1428
Теги
Испания Атлетико Атлетико Видеоновости Мальорка - Атлетико Атлетико - Реал Мадрид Альваро Мората Альваро Мората
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
55
мин
Эйбар
20:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук