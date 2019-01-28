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Мората офіційно перейшов в Атлетіко

17:45 981 Читать на русском
Мората офіційно перейшов в Атлетіко
Альваро Мората / ФК Атлетіко

Мадридський Атлетіко завершив трансфер нападника лондонського Челсі Альваро Морати.

Іспанський форвард перейшов до складу "матрацників" на правах оренди, повідомляє офіційний твіттер Атлетіко.

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Мадридці орендували Морату на 18 місяців. Фінансові деталі угоди наразі залишаються невідомими. У новій команді Альваро гратиме під 22-м номером.

"Я дуже щасливий і гордий бути тут. Я не можу дочекатися першого тренування, зустрічі з новими одноклубниками та виходу на поле", – поділився емоціями від переходу сам 26-річний нападник.

Відзначимо, що Альваро Мората в дитинстві займався в академії Атлетіко, а потім транзитом через Хетафе потрапив до кантери Реала, за який і дебютував на професійному рівні. Також він грав за туринський Ювентус і Челсі. У складі лондонців у сезоні 2018/19 Мората провів 22 матчі у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів.

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