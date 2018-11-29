Мораиш, который покинул Карпаты, возглавил чемпиона Южной Кореи

Португальский специалист Жозе Мораиш, который вчера покинул Карпаты, стал главным тренером Чонбук Моторс.

Южнокорейский клуб Чонбук Моторс на официальном сайте объявил о начале сотрудничества с Жозе Мораишем, который последние несколько месяцев работал во львовских Карпатах. О деталях соглашения португальца с клубом пока ничего неизвестно.

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К слову, вице-президент "львов" Олег Смалийчук заверил, что сделал все, чтобы Мораиш остался, однако ему поступило предложение, от которого невозможно отказаться.

Предыдущим тренером Чонбук Моторс, который последние два года находится в статусе чемпиона южнокорейского первенства, был Чой Кан-Хи, которого пригласили стать главным тренером Тяньцзинь Цюаньцзянь.