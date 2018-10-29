Мораиш: Иногда игрокам Александрии не хватает концентрации

Главный тренер Карпат Жозе Мораиш поделился ожиданиями от матча 12 тура УПЛ против Александрии.

"Команда настроена оптимистично. Да, на этой неделе у нас сложный соперник, но мы тоже серьезно работаем каждый день и в перспективе хотим показывать хорошие результаты.

Мы всегда готовим команду для получения трех очков – такова наша цель. С ней мы отправляемся на матч. А период паузы мы использовали для того, чтобы улучшить определенные игровые аспекты.

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Про Александрию могу сказать, что это уже зрелая команда, которая постоянно выжидает верный момент. Они хорошо играют как через длинные, так и через короткие передачи. У них есть опытные и талантливые игроки. Однако, как и всем командам, им иногда не хватает концентрации. А в футболе все 90 минут нужно быть начеку и использовать каждую ситуацию, которая подвернется, для создания голевых моментов.

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Вильям де Камарго пока не может помочь. Он уже занимается индивидуально, но прогнозов я не буду давать – это прерогатива наших врачей", – цитирует Мораиша официальный сайт Карпат.