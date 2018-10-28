Мораіш: Інколи гравцям Олександрії не вистачає концентрації

Головний тренер Карпат Жозе Мораіш поділився очікуваннями від матчу 12 туру УПЛ проти Олександрії.

"Команда налаштована оптимістично. Так, цього тижня у нас складний суперник, але ми теж серйозно працюємо кожного дня і в перспективі хочемо показувати хороші результати.

Ми завжди готуємо команду для здобуття трьох очок – такою є наша мета. З нею ми вирушаємо на матч. А період паузи ми використали для того, щоб покращити певні ігрові аспекти.

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Про Олександрію можу сказати, що це вже зріла команда, яка постійно вичікує вірний момент. Вони добре грають як через довгі, так і через короткі передачі. У них є досвідчені і талановиті гравці. Проте, як і всім командам, їм інколи бракує концентрації. А у футболі всі 90 хвилин потрібно бути напоготові й використовувати кожну ситуацію, яка підвернеться, для створення гольових моментів.

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Вільям де Камарго наразі не може нам допомогти. Він вже займається індивідуально, але прогнозів я не робитиму – це прерогатива наших лікарів", – цитує Мораіша офіційний сайт Карпат.