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Мораес: В Динамо отрабатывали один стиль игры – довести мяч до Ярмоленко

15:12 241 Читати українською
Мораес: В Динамо отрабатывали один стиль игры – довести мяч до Ярмоленко
Жуниор Мораес и Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Экс-форвард киевлян Жуниор Мораес вспомнил период своего сотрудничества в Динамо с полузащитником лондонского Вест Хэма Андреем Ярмоленко.

"Почему я раньше так мало забивал за Динамо? Когда я пришел в киевский клуб, у нас был игрок-цель – Андрей Ярмоленко. Все отрабатывали один стиль игры – довести мяч до цели. То есть развивать игру, пока мяч не попадет в эту мишень под названием Ярмоленко.

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И все получалось. Это отличный игрок. Я был счастлив, что был чемпионом и мы проходили в Лигу чемпионов. Это было для меня гораздо лучше, чем если бы я забил 10 мячей в 10 играх, но мы были бы в чемпионате Украины вторыми и не проходили в Лигу чемпионов", – рассказал Мораес в интервью изданию НВ.

Напомним, Мораес – лучший снайпер УПЛ в нынешнем сезоне (15 голов). За Шахтер форвард выступает с лета 2018-го, когда со скандалом ушел из киевского Динамо.

Ярмоленко выступал за Динамо с января 2007 года и покинул киевлян 28 августа 2017 г., перейдя в дортмундскую Боруссию за 25 млн евро.

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Динамо Киев Динамо Киев Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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