Мораес назвал приоритетные для себя европейские чемпионаты

Бразильский форвард сборной Украины Жуниор Мораес поделился своими футбольными мечтами.

"У меня есть мечта играть в европейском гранде. Я много для этого работаю. Мои предпочтения – Англия, Италия, Испания. В моем стиле, как я играю, для нападающего итальянский чемпионат, пожалуй, самый сложный. Крепкий оборонительный футбол. А английский – очень интенсивный чемпионат.

Мораес вышел на седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов Украины

У меня нет какой-то любимой команды в каждой стране. Я был фанатом мадридского Реала, когда там играли Луиш Фигу, Криштиану Роналду. Эта команда для меня много значит. В Италии – Интер, там Майкон, Зеедорф. И Англия! Я большой фанат Гвардиолы, поэтому я фанат Манчестер Сити", – рассказал Мораес в интервью изданию НВ.

Напомним, Мораес – лучший снайпер УПЛ в нынешнем сезоне (15 голов). За Шахтер форвард выступает с лета 2018-го, когда со скандалом ушел из киевского Динамо. Кроме того, он принял украинское гражданство и успешно выступает за сборную Украины.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?