Мораєс: В Динамо відпрацьовували один стиль гри — довести м’яч до Ярмоленка

Екс-форвард киян Жуніор Мораєс пригадав період своєї співпраці у Динамо з півзахисником лондонського Вест Хема Андрієм Ярмоленком.

"Чому я раніше так мало забивав за Динамо? Коли я прийшов у київський клуб, у нас був гравець-ціль – Андрій Ярмоленко. Всі відпрацьовували один стиль гри – довести м’яч до цілі. Тобто розвивати гру, поки м’яч не потрапить у цю мішень під назвою Ярмоленко.

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І все виходило. Це чудовий гравець. Я був щасливий, що був чемпіоном і що ми проходили в Лігу чемпіонів. Це було для мене набагато краще, ніж якби я забив 10 м'ячів в 10 іграх, але ми були б в чемпіонаті України другими і не проходили в Лігу чемпіонів", – розповів Мораєс в інтерв’ю виданню НВ.

Нагадаємо, Мораєс – найкращий снайпер УПЛ у нинішньому сезоні (15 голів). За Шахтар форвард виступає з літа 2018-го, коли зі скандалом пішов із київського Динамо.

Ярмоленко виступав за Динамо з січня 2007 року і покинув киян 28 серпня 2017 року, перейшовши у дортмундську Борусію за 25 млн євро.

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