Мораес: Ушел из Динамо, потому что многое в клубе было непрофессиональным

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес рассказал о своем скандальном уходе из Динамо.

"Когда я играю, стараюсь фокусироваться на игре и не обращать внимание на все то, что меня окружает. Мне не трудно, потому что этому меня научили в Бразилии, там еще большее давление болельщиков. Я уважаю Динамо. Понимаю, матчи с Шахтером – это классика . Личные переживания или обиды забываются, потому что если будешь о них вспоминать, ничем хорошим это не закончится. Для меня главное – победа Шахтера, все остальное неважно.

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Я отработал три года в Динамо и не было ни одного дня, когда я не выкладывался на 100 процентов. Можете спросить у любого тренера и игрока Динамо, был ли я профессионалом и был ли я лучшим профессионалом? Когда я играл за Динамо – это было с любовью к клубу.

Когда закончился контракт с Динамо, я хотел остаться в Украине, что мне было делать, идти в более слабую команду?! Какой в ​​этом смысл? Я очень благодарен болельщикам Динамо, искренним болельщикам, которые присылают мне нормальные сообщения в соцсетях, которые встречают меня с уважением на улицах, искренне им благодарен.

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Когда я думал, какое принимать решения, многое со стороны Динамо было непрофессиональным. Именно поэтому я решил не продлевать контракт. Уважаю Динамо, у меня о них приятные воспоминания, но я покинул клуб, потому что много нюансов в процессе переговоров мне не понравились.

Когда я проходил восстановление, мне не очень понравилось, как ко мне относились в тот период. Было неприятно, но я не хочу об этом вспоминать, больная тема для меня", – сказал Мораес в эфире программы Профутбол.