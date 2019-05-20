Мораєс: Пішов з Динамо, тому що багато речей у клубі були непрофесійними

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс розповів про свій скандальний відхід з Динамо.

"Коли я граю, намагаюся фокусуватися на грі і не звертати увагу на все те, що мене оточує. Мені не важко, бо цьому мене навчили в Бразилії, там ще більший тиск уболівальників. Я поважаю Динамо. Розумію, матчі з Шахтарем – це класика. Особисті переживання чи образи забуваються, бо якщо будеш про них згадувати, нічим хорошим це не завершиться. Для мене головне – перемога Шахтаря, все решта неважливо.

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Я відпрацював три роки у Динамо і не було жодного дня, коли я не викладався на 100 відсотків. Можете запитати у будь-якого тренера і гравця Динамо, чи був я професіоналом і чи був я найкращим професіоналом? Коли я грав за Динамо – це було із любов’ю до клубу.

Коли закінчився контракт з Динамо, я хотів залишитися в Україні, що мені було робити, йти у слабшу команду?! Який у цьому сенс? Я дуже вдячний уболівальникам Динамо, щирим уболівальникам, які надсилають мені нормальні повідомлення у соцмережах, які зустрічають мене з повагою на вулицях, щиро їм вдячний.

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Коли я думав, яке приймати рішення, багато речей з боку Динамо були непрофесійними. Саме тому я вирішив не продовжувати контракт. Поважаю Динамо, у мене про них приємні спогади, але я покинув клуб, тому що багато нюансів у процесі перемовин мені не сподобалися.

Коли я проходив відновлення, мені не дуже сподобалося, як до мене ставилися у той період. Було неприємно, але я не хочу про це згадувати, болюча тема для мене", – сказав Мораєс в ефірі програми Профутбол.