Мораєс: У мене немає особливих почуттів, коли я граю проти Динамо

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс, який раніше виступав за Динамо, розповів, чи важко йому грати проти киян.

"Усі в роздягальні Шахтаря можуть підтвердити, що я не відчуваю ніякого тиску. Мені легко. У мене немає особливих почуттів, коли я граю проти Динамо.

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У моменті з моїм голом у ворота Динамо м'яч потрапив мені в інтимну зону. Було боляче, але добре, що це не завадило мені відзначитися", – сказав Мораєс у ефірі програми "Профутбол".

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Нагадаємо, Шахтар обіграв Динамо у 14 турі чемпіонату України, а один з голів забив екс-гравець киян Жуніор Мораєс.