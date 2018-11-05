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Мораєс: У мене немає особливих почуттів, коли я граю проти Динамо

15:52 862 Читать на русском
Мораєс: У мене немає особливих почуттів, коли я граю проти Динамо
Мораєс проти Динамо / Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс, який раніше виступав за Динамо, розповів, чи важко йому грати проти киян.

"Усі в роздягальні Шахтаря можуть підтвердити, що я не відчуваю ніякого тиску. Мені легко. У мене немає особливих почуттів, коли я граю проти Динамо.

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У моменті з моїм голом у ворота Динамо м'яч потрапив мені в інтимну зону. Було боляче, але добре, що це не завадило мені відзначитися", – сказав Мораєс у ефірі програми "Профутбол".

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Нагадаємо, Шахтар обіграв Динамо у 14 турі чемпіонату України, а один з голів забив екс-гравець киян Жуніор Мораєс.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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