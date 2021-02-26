В матче 1/16 финала Лиги Европы Шахтер минимально одолел Маккаби Т-А и пробился в следующий раунд соревнований. Единственный гол в поединке забил Жуниор Мораес.

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Результативный выстрел натурализованного нападающего сборной Украины стал для него 15-м в Лиге Европы, что позволило Мораесу возглавить список лучших бомбардиров украинских клубов в этом турнире. Жуниор, который забил 7 голов за Шахтер, 6 – за Динамо и 2 – за донецкий Металлург, обошел в этом рейтинге Тайсона, на счету которого 14 мячей.

Топ-10 лучших голеадоров украинских клубов в Лиге Европы:

1. Жуниор Мораес – 15 голов (Металлург Д – 2, Динамо – 7, Шахтер – 6)

2. Тайсон – 14 (Металлист – 7, Шахтер – 7)

3. Олег Гусев – 13 (Динамо)

4. Андрей Ярмоленко – 12 (Динамо)

5. Луис Адриано – 11 (Шахтер)

6. Евгений Селезнев – 11 (Днепр – 10, Шахтер – 1)

7. Клейтон Шавьер – 11 (Металлист)

8. Джонатан Кристальдо – 10 (Металлист)

9. Никола Калинич – 9 (Днепр)

10. Эдмар – 9 (Металлист)

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вплотную приблизилась к заветной топ-10 – Шахтер и Динамо дарят отличный шанс