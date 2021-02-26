У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар мінімально здолав Маккабі і пробився у наступний раунд змагань. Єдиний гол у поєдинку забив Жуніор Мораєс.

Мораєс натякнув, кого б хотів бачити суперником Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи

Результативний постріл натуралізованого нападника збірної України став для нього 15-м у Лізі Європи, що дозволило Мораєсу очолити список найкращих бомбардирів українських клубів у цьому турнірі. Жуніор, який забив 7 голів за Шахтар, 6 – за Динамо і 2 – за донецький Металург, обійшов у цьому рейтингу Тайсона, на рахунку якого 14 м'ячів.

Топ-10 найкращих голеадорів українських клубів у Лізі Європи:

1. Жуніор Мораєс – 15 голів (Металург Д – 2, Динамо – 7, Шахтар – 6)

2. Тайсон – 14 (Металіст – 7, Шахтар – 7)

3. Олег Гусєв – 13 (Динамо)

4. Андрій Ярмоленко – 12 (Динамо)

5. Луїс Адріано – 11 (Шахтар)

6. Євген Селезньов – 11 (Дніпро – 10, Шахтар – 1)

7. Клейтон Шав'єр – 11 (Металіст)

8. Джонатан Крістальдо – 10 (Металіст)

9. Нікола Калініч – 9 (Дніпро)

10. Едмар – 9 (Металіст)

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна впритул наблизилася до омріяної топ-10 – Шахтар і Динамо дарують відмінний шанс