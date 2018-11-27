Мораес рассказал о своей готовности на матч против Хоффенхайма

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес восстановился от повреждения и готов сыграть в 5 туре Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

"Для нас этот матч – как финал. Все очень сосредоточены и стремятся добыть положительный результат.

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Чувствую себя хорошо, не чувствую никакого дискомфорта. Готов сделать все от себя зависящее для победы", – сказал Мораес в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, в случае проигрыша Шахтер потеряет шансы играть даже в Лиге Европы.

Матч Хоффенхайм – Шахтер начнется сегодня в 22:00.

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