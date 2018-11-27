toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Мораес рассказал о своей готовности на матч против Хоффенхайма

15:15 50 Читати українською
Мораес рассказал о своей готовности на матч против Хоффенхайма
Жуниор Мораес / Фото: ФК Шахтер

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес восстановился от повреждения и готов сыграть в 5 туре Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

"Для нас этот матч – как финал. Все очень сосредоточены и стремятся добыть положительный результат.

Хоффенхайм – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Чувствую себя хорошо, не чувствую никакого дискомфорта. Готов сделать все от себя зависящее для победы", – сказал Мораес в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, в случае проигрыша Шахтер потеряет шансы играть даже в Лиге Европы.

Матч Хоффенхайм – Шахтер начнется сегодня в 22:00.

ПСЖ и Ливерпуль в смертельной битве, Зинченко ожидает шанс от Гвардиолы – анонс самых интересных матчей 5 тура ЛЧ

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
до матча
5
час
:
18
мин
Шахтер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Хоффенхайм - Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо нацелилось на голкипера Зари, – СМИ
    Україна — 14:15465 Динамо нацелилось на голкипера Зари, – СМИ
5
час
:
18
мин
Хоффенхайм
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук