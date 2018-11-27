ПСЖ та Ліверпуль у смертельній битві, Зінченко очікує на шанс від Гвардіоли – анонс найцікавіших матчів 5 туру ЛЧ

"Футбол 24" представляє анонс найцікавіших поєдинків 5 туру Ліги чемпіонів 2018/19.

Рома – Реал

Вівторок, 27 листопада, 22:00. Рим, Стадіо Олімпіко. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

В центральному матчі групи G зустрінуться лідери групи, які набрали по 9 очок. У поєдинку першого туру Реал впевнено розбив Рому з рахунком 3:0, проте саме після цього матчу мадридців наче підмінили – у команди розпочалась справжня криза, яка завершилась відставкою Хуленга Лопетегі.

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Прихід Сантьяго Соларі, здавалось, налагодив ситуацію, проте у матчі останнього туру Реал зазнав фіаско в Ейбарі з рахунком 0:3. Таким чином обидві команди підходять до звітної гри не у найкращому настрої – Рома минулих вихідних також зазнала поразки в чемпіонаті (від Удінезе), а в останніх 5 поєдинках Серії А "джалороссі" здобули лише одну перемогу та посідають 7 місце в чемпіонаті. Не дивно, що у столиці Італії все частіше лунають чутки про можливу відставку Ді Франческо.

І Рома, і Реал мають певні проблеми зі складами. Римлянам не допоможуть травмовані Пасторе та Де Россі, а мадридці не можуть розраховувати на Кейлора Наваса, Каземіро та Начо.

Цікаво, що обидві команди можуть вийти в 1/8 фіналу ще до гри – якщо ЦСКА в Москві не переможе Вікторію. В будь-якому випадку, переможець матчу в Римі гарантує собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

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Ліон – Манчестер Сіті

Вівторок, 27 листопада, 22:00. Ліон, Стад де Люм'єр. Пряма трансляція на Oll.tv.

Суперники Шахтаря у групі F зійдуться в Ліоні паралельно з матчем "гірників" проти Хоффенхайма. В матчі першого туру французи на виїзді сенсаційно здолали Манчестер Сіті. Та перемога досі залишається єдиною для Ліона, який у наступних трьох поєдинках розписав нічиї. У свою чергу Ман Сіті після поразки в першому турі здобув 3 перемоги, в тому числі дві над Шахтарем.

Манчестер Сіті для оформлення путівки у плей-офф влаштує і нічия, а в разі перемоги підопічні Гвардіоли гарантують собі першу сходинку. Ліону бажано перемагати, щоб не відкладати питання виходу з групи на останній тур у Харкові.

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До слова, українець Олександр Зінченко полетів у складі команди в Ліон. Враховуючи травму Менді та успішну гру у матчі з Шахтарем, Зінченко має шанси вийти і на поле і в сьогоднішньому поєдинку.

Хосеп Гвардіола відчуває певні проблеми зі складом – точно не зіграють де Брюйне, Бернарду Сілва, Менді, Жезус та Гюндоган. У господарів під питанням участь Фекіра.

Ювентус – Валенсія

Вівторок, 27 листопада, 22:00. Турин, Ювентус Стедіум.

Лідер квартету H Ювентус вдома приймає Валенсію, яка відверто провалює сезон в чемпіонаті Іспанії. Для виходу з групи туринців влаштує і нічия. Іспанцям для продовження боротьби за вихід з групи необхідна виключно перемога – в такому разі Валенсія збереже шанси на плей-офф перед останнім туром. Будь-який інший результат та перемога МЮ на Янг Бойз відправить Валенсію в Лігу Європи.

Цей матч матиме принципове значення для Кріштіану Роналду, який отримав скандальне вилучення в поєдинку першого туру між цими командами.

Обидві команди підходять до звітного поєдинку фактично оптимальними складами.

ПСЖ – Ліверпуль

Середа, 28 листопада, 22:00. Париж, Парк де Пренс. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Без сумніву, центральний матч 5 туру Ліги чемпіонів. У першому поєдинку між цими командами Ліверпуль вирвав перемогу з рахунком 3:2, проте в наступних матчах підопічні Клоппа самі ускладнили собі життя, поступившись на виїзді Наполі та Црвені Звезді.

Група C – найбільш рівний квартет поточної Ліги чемпіонів, адже всі команди зберігають шанси на вихід у плей-офф. Перемога в Парижі гарантує Ліверпулю вихід з групи (у разі втрати очок Црвеною Звездою), проте зробити це буде неймовірно складно. ПСЖ у свою чергу може значно покращити свої позиції перед поєдинком останнього туру в Белграді (зараз парижани набрали 5 очок, у Ліверпуля та Наполі по 6, у сербів 4).

Ліверпуль може не дорахуватися Садьйо Мане, який застудився, та Джо Гомеса (пошкодження). У ПСЖ досі під питанням участь Неймара та Мбаппе. Втім, обидва гравці вже повернулись до тренувань після травм – практично немає сумнівів, що вони все ж вийдуть на поле у вирішальному для своєї команди поєдинку. Враховуючи амбіції ПСЖ, невихід з групи може стати фатальним для Томаса Тухеля.

Тоттенхем – Інтер

Середа, 28 листопада, 22:00. Лондон, Вемблі. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

У матчі групи B зійдуться претенденти на другу путівку у плей-офф, адже одну вже забронювала Барселона. У першому турі міланці драматично вирвали перемогу на останніх хвилинах. Якраз ці 3 очки і розділяють суперників у турнірній таблиці.

Тоттенхему для збереження шансів на плей-офф необхідно лише перемагати. Таким чином команду Почеттіно очікує справжня битва смерті. Тоттенхему можуть не допомогти Роуз та Тріп'єр, інші гравці готуються до поєдинку. У складі Інтера травмований лише Врсалько.

Лондонці підходять до матчу в доброму гуморі, адже минулих вихідних "шпори" розгромили Челсі та закріпились в топ-3 АПЛ. Інтер посідає те ж 3 місце в Серії А.