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Мораес пропустит матч с Динамо и рискует не сыграть за сборную Украины против Сербии и Люксембурга

22 мая 16:07 472 Читати українською
Мораес пропустит матч с Динамо и рискует не сыграть за сборную Украины против Сербии и Люксембурга
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Форвард Шахтера Жуниор Мораес больше не сыграет в сезоне 2018/19 из-за травмы. Вероятно, он также пропустит матчи сборной Украины против Сербии и Люксембурга.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Жуниор Мораес получил перелом двух ребер в матче 29 тура УПЛ против Зари.

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По информации "горняков", нападающему сборной Украины понадобится около месяца на восстановление, а потому он, скорее всего, пропустит матчи отборочного цикла Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, которые состоятся 7 и 10 июня соответственно на Арене Львов. Напомним, сборная Украины лидирует в группе B, набрав 4 очка после 2 матчей.

Поединок Шахтер – Динамо состоится сегодня, 22 мая, в 19:36.

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