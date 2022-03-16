Полузащитник Шахтера Маркос Антонио получил новое предложение о продолжении карьеры после начала войны в Украине.

Фламенго близок к завершению перехода Маркоса Антонио на права аренды, сообщает ESPN.

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Отмечается, что сделка рассчитана до конца этого года, а Шахтер получит 5 млн евро за 50% прав на игрока, если стороны согласуют переход. Ранее сообщалось об интересе Ювентуса к Маркосу Антонио.

В текущем сезоне Маркос Антонио сыграл 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его соглашение с Шахтером действует до лета 2025 года.

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