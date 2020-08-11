Мораес мог перейти в Шахтер еще 10 лет назад – форвард сборной Украины рассказал о диалоге с Луческу

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес признался, что мог оказаться в донецком клубе задолго до скандального перехода с Динамо.

"Моя связь с Шахтером началась еще в 2010 году. Именно тогда я мог перейти в этот клуб. У меня был разговор с Мирчей Луческу, который тренировал команду в то время и был заинтересован во мне. К сожалению, трансфер не состоялся.

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В 2011 году я приехал в Донецк на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Шахтером и Ромой. Это была особая встреча, мне очень понравилось то, что я увидел с трибуны.

В 2012-м я подписал контракт с другой донецкой командой – Металлургом, но внимательно следил за Шахтером, узнавал его историю, всегда восхищался стилем игры.

В 2014 году Шахтер снова проявлял ко мне интерес, но и тогда переход не состоялся. Все сложилось лишь через несколько лет. Считаю, это был правильный момент", – цитирует Мораееса официальный сайт УЕФА.

Напомним, летом 2018-го Жуниор присоединился к Шахтеру после завершения своего контракта с Динамо, чем спровоцировал большой скандал в футбольном сообществе Украины.

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