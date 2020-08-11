Мораєс міг перейти у Шахтар ще 10 років тому – форвард збірної України розповів про діалог з Луческу

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс зізнався, що міг опинитись у донецькому клубі задовго до скандального переходу з Динамо.

"Мій зв'язок з Шахтарем почався ще в 2010 році. Саме тоді я міг перейти в цей клуб. У мене була розмова з Мірчею Луческу, який тренував команду в той час і був зацікавлений в мені. На жаль, трансфер не відбувся.

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У 2011 році я приїхав в Донецьк на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Шахтарем і Ромою. Це була особлива зустріч, мені дуже сподобалося те, що я побачив з трибуни.

У 2012-му я підписав контракт з іншого донецькою командою – Металургом, але уважно стежив за Шахтарем, дізнавався його історію, завжди захоплювався стилем гри.

У 2014 році Шахтар знову проявляв до мене інтерес, але й тоді перехід не відбувся. Все склалося лише через кілька років. Вважаю, це був правильний момент", – цитує Мораеєса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, влітку 2018-го Жуніор приєднався до Шахтаря після завершення свого контракту з Динамо, чим спровокував великий скандал у футбольній спільноті України.

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