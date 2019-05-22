Мораес: Это бред, что Хацкевич не умеет или не может работать с латиноамериканцами

Форвард Шахтера Жуниор Мораес сказал, что игровые проблемы латиноамериканцев в Динамо не связаны с главным тренером Александром Хацкевичем.

"Я не знаю, насколько трудно было бразильцам в Динамо раньше. Я о Клебере, Родриго, Диого Ринконеа, не говорил с ними о том, как было в клубе раньше. Но когда я был в Динамо, большинство бразильцев были защитниками, а не футболистами группы атаки, это очень большая разница.

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В Шахтере такой подход – бразильцы играют впереди, это работает. В Динамо обычно бразильцы в защите или полузащите, вот и вся разница.

С Хацкевичем у меня были прекрасные отношения в Динамо. Не было никаких проблем. Думаю, это – бред, что он не умеет или не может работать с латиноамериканцами. Я думаю, это зависит от игроков, возможно, им не нравится стиль игры, в который они должны играть. Думаю, проблема не в Хацкевиче.

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Я работал со многими украинскими тренерами и никогда не было какого-то языкового барьера, это не становилось проблемой", – сказал Мораес в интервью FootballHub.