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Хацкевич: Мое высказывание о Мораесе, которое недавно появилось в СМИ, было взято из прошлогоднего интервью

21 мая 16:56 225 Читати українською
Хацкевич: Мое высказывание о Мораесе, которое недавно появилось в СМИ, было взято из прошлогоднего интервью
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал свои слова о Жуниоре Мораесе, которые недавно массово распространялись в СМИ.

 

"Все, что я хотел сказать о переходе Жуниора Мораеса в Шахтер, я высказал более полугода назад – сразу после того, как этот переход и состоялся. С тех пор на эту тему я не сказал ни слова. Не в моих правилах обсуждать футболистов других команд.

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Мое высказывание о Мораесе, что появилось на днях в СМИ, взято из интервью, которое было опубликовано еще в прошлом году. Почему оно всплыло сейчас, я не знаю.

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Если это типичное накаливание ситуации накануне нашего матча с Шахтером, то для меня это будет вполне логичным ответом", – цитирует Александра Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Жуниор Мораес перешел из Динамо в Шахтер летом 2018-го года, что вызвало шквал критики от болельщиков киевлян.

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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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