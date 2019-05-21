Хацкевич: Мое высказывание о Мораесе, которое недавно появилось в СМИ, было взято из прошлогоднего интервью

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал свои слова о Жуниоре Мораесе, которые недавно массово распространялись в СМИ.

"Все, что я хотел сказать о переходе Жуниора Мораеса в Шахтер, я высказал более полугода назад – сразу после того, как этот переход и состоялся. С тех пор на эту тему я не сказал ни слова. Не в моих правилах обсуждать футболистов других команд.

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Мое высказывание о Мораесе, что появилось на днях в СМИ, взято из интервью, которое было опубликовано еще в прошлом году. Почему оно всплыло сейчас, я не знаю.

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Если это типичное накаливание ситуации накануне нашего матча с Шахтером, то для меня это будет вполне логичным ответом", – цитирует Александра Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Жуниор Мораес перешел из Динамо в Шахтер летом 2018-го года, что вызвало шквал критики от болельщиков киевлян.