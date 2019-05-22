"С Михайличенко и Калитвинцевым будет то самое": Сабо стал на защиту Хацкевича

Футбольный эксперт Йожеф Сабо прокомментировал работу Александра Хацкевича в киевском Динамо.

"Я бы не трогал Хацкевича. Пусть работает. Он целый год занимался с молодежью, и что теперь? Вместо него придет другой тренер – Михайличенко или Калитвинцев, и все будет так же... Если и менять наставника, то нужно приглашать знаменитого иностранца", – цитирует Сабо Команда 1.

Хацкевич – один из претендентов на пост главного тренера Рубина

Контракт Хацкевича с Динамо истекает в конце сезона 2018/19. Белорус вместе с командой за 2 года завоевал лишь Суперкубок Украины-2018, а также дважды вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

По информации СМИ, киевляне пока рассматривают кандидатуры Алексея Михайличенко, Юрия Калитвинцева и иностранных специалистов.

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