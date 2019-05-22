Мораєс: Це маячня, що Хацкевич не вміє або не може працювати з латиноамериканцями

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес сказав, що ігрові проблеми латиноамериканців в Динамо не пов'язані з головним тренером Олександром Хацкевичем.

"Я не знаю, наскільки важко було бразильцям в Динамо раніше. Я про Клебера, Родріго, Діого Рінкона, не говорив з ними про те, як було в клубі раніше. Але коли я був в Динамо, більшість бразильців були захисниками, а не футболістами групи атаки, це дуже велика різниця.

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У Шахтарі такий підхід – бразильці грають попереду, це працює. У Динамо зазвичай бразильці в захисті або півзахисті, ось і вся різниця.

З Хацкевичем у мене були прекрасні стосунки в Динамо. Не було ніяких проблем. Думаю, це – маячня, що він не вміє або не може працювати з латиноамериканцями. Я думаю, це залежить від гравців, можливо, їм не подобається стиль гри, в який вони повинні грати. Думаю, проблема не в Хацкевичі.

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Я працював з багатьма українськими тренерами і ніколи не було якогось мовного бар'єру, це не ставало проблемою", – сказав Мораес в інтерв'ю FootballHub.