"Для меня очень важно было забить, поскольку я всегда хочу помочь сборной одержать победу. Конечно, для меня это был особенный мяч, первый в карьере за национальную команду. Для нападающего очень важно забивать.

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В матче с Финляндией мы хорошо играли, но одержать необходимый результат не удалось. Поэтому в следующем поединке, с Казахстаном, конечно, надо побеждать", – цитирует Мораеса официальный сайт УАФ.

Напомним, Жуниор забил Финляндии (1:1) в рамках квалификации к ЧМ-2022. Напомним, форвард бразильского происхождения получил украинский паспорт в марте 2019-го и с тех пор стабильно вызывается в команду Шевченко.

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