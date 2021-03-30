Форвард сборной Украины Жуниор Мораес напомнил, что забил свой первый гол за национальную команду.

"Я рад иметь возможность представлять страну и забить свой первый гол в составе сборной, мы продолжаем вместе и стойко смотрим на наши цели! Спасибо Богу за все!" – написал Мораес в Instagram.

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Жуниор забил Финляндии (1:1) в рамках квалификации к ЧМ-2022. Напомним, форвард бразильского происхождения получил украинский паспорт в марте 2019-го и с тех пор стабильно вызывается в команду Шевченко.

В нынешнем сезоне УПЛ Мораес провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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