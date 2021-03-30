Мораєс: Для мене дуже важливо було забити – завжди хочу допомогти збірній здобути перемогу
Форвард збірної України Жуніор Мораєс оцінив роль першого гола за національну команду в матчі проти Фінляндії (1:1).
"Для мене дуже важливо було забити, оскільки я завжди хочу допомогти збірній здобути перемогу. Звичайно, для мене це був особливий м’яч, перший у кар’єрі за національну команду. Для нападника дуже важливо забивати.
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У матчі з Фінляндією ми добре грали, але здобути необхідний результат не вдалося. Тож у наступному поєдинку, із Казахстаном, звичайно, треба перемагати", – цитує Мораєса офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, Жуніор забив Фінляндії (1:1) в рамках кваліфікації до ЧС-2022. Нагадаємо, форвард бразильського походження отримав український паспорт у березні 2019-го і відтоді стабільно викликається до команди Шевченка.
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