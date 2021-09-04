Украинка получила назначение на поединок отбора ЧМ-2022 в группе J Румыния – Лихтенштейн, информирует официальный сайт УАФ.

Украина – Франция: поединок отбора ЧМ-2022 будет обслуживать нефартовый для отечественных команд арбитр

На линиях Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр – Людмила Тельбух, а за VAR будет отвечать Евгений Арановский. Матч Румыния – Лихтенштейн состоится завтра (5 сентября), начало в 21:45.

Добавим, что бригада Монзуль уже имеет опыт работы на отборе ЧМ. В марте украинки судили встречу Австрии и Фарерских островов (3:1).

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