Монзуль снова получила назначение на матч отбора чемпионата мира
Екатерина Монзуль продолжает пользоваться доверием УЕФА на международных матчах.
Украинка получила назначение на поединок отбора ЧМ-2022 в группе J Румыния – Лихтенштейн, информирует официальный сайт УАФ.
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На линиях Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр – Людмила Тельбух, а за VAR будет отвечать Евгений Арановский. Матч Румыния – Лихтенштейн состоится завтра (5 сентября), начало в 21:45.
Добавим, что бригада Монзуль уже имеет опыт работы на отборе ЧМ. В марте украинки судили встречу Австрии и Фарерских островов (3:1).
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