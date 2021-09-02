"Сине-желтые" узнала имя рефери на матч 5-го тура квалификации к чемпионату мира против "трехцветных".

Поединок между Украиной и Францией будет судить словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертым рефери будет Раде Обренович, а за VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт.

К слову, Винчич уже трижды пересекался с представителями Украины. В мартовском поединке между Украиной и Казахстаном (1:1) он был 4-м судьей, а в качестве главного арбитра обслуживал выездную игру Шахтера с Манчестер Сити (1:1) в группе ЛЧ и гостевую встречу Динамо с Челси (0:3) в 1/8 финала Лиги Европы. Оба матча состоялись в 2019 году.

Напомним, поединок Украины и Франции пройдет 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.

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