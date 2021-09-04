Українка отримала призначення на поєдинок відбору ЧС-2022 у групі J Румунія – Ліхтенштейн, інформує офіційний сайт УАФ.

Україна – Франція: поєдинок відбору ЧС-2022 обслуговуватиме нефартовий для вітчизняних команд арбітр

На лініях Монзуль допомагатимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Четвертий арбітр – Людмила Тельбух, а за VAR відповідатиме Євген Арановський. Матч Румунія – Ліхтенштейн відбудеться завтра (5 вересня), початок о 21:45.

Додамо, що бригада Монзуль вже має досвід роботи на відборі ЧС. У березні українки судили зустріч Австрії та Фарерських островів (3:1).

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