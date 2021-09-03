Суперники України у спробах подолати нічийну хворобу

Фінляндія – Казахстан

4 вересня, 16:00. Гельсінкі, Олімпійський стадіон

Телетрансляція на каналі "Футбол 2".

Група України неймовірно дружня – шість нічиїх у 8 матчах. Перемагала поки що тільки Франція. Осічки конкурентів залишають нам шанси на друге місце навіть після двох мирових з Казахстаном. У суботу азійців спробує обіграти Фінляндія, яка нещодавно досягла історичного успіху, вийшовши на Євро-2020.

Формально це зустріч записних аутсайдерів групи, але переможець матчу може піднятися на другу сходинку та обійти Україну. Важко сказати, за кого нам вболівати. Найкращим підсумком стане чергова нічия, яка ніяк не вплине на турнірну ситуацію.

Які шанси збірної України вийти на ЧС-2022 – Франція нічого не змінить

Цітаішвілі проти розлючених іспанців

Іспанія – Грузія

5 вересня, 21:45. Бадахос, Нуево Віверо

Телетрансляція на каналі "Футбол 2".

Георгій Цітаішвілі дебютував за збірну Грузії. Кавказці програли косоварам, але сам Гіо провів солідний матч. Трішки перетягував ковдру на себе, однак приносив команді користь. У матчі з іспанцями Цітаішвілі також матиме шанс проявити себе. З ним не гратимуть так щільно та жорстко. До того ж оборона "Фурії Рохи" регулярно пропускає швидкі контратаки.

Помилки захисту коштували Іспанії очок у грі зі шведами. Ісак і Кулусевскі не раз рвали редути суперника та вискакували на ударні позиції. Піренейці поступилися першим місцем у групі (у Швеції ще й матч в запасі) і серйозно ризикують випустити пряму путівку на чемпіонат світу. Права на осічку більше немає, тому Грузії прийдеться важко.

Загалом європейські гранди не сильно змінилися після Євро-2020. Іспанія – найкращий приклад. У команди Луїса Енріке дуже багато стерильного володіння, але зі створенням моментів є проблеми. А з реалізацією ще більші – Мората ж в складі.

Найсильніша команда континенту і відкриття Євро

Швейцарія – Італія

5 вересня, 21:45. Базель, Санкт-Якоб Парк

Телетрансляція на каналі "Футбол 1".

Італія після тріумфу на чемпіонаті Європи послизнулася в матчі з Болгарією. Послизнулася, але не впала. Нічия дала змогу продовжити безпрограшну серію до 35 матчів. Це вже повторення світового рекорду, залишився один крок, щоб увійти в історію. Якщо "Скуадра Адзурра" не програє Швейцарії, то перевершить досягнення Бразилії 1993-1996 та Іспанії 2007-2009.

Італійці не зуміли дотиснути Болгарію, хоча мали грандіозну перевагу. 80% володіння, в сім разів більше ударів. Так, трапилося кілька провалів в обороні, однак Італія була на голову сильнішою. Тим цікавіше побачити, що протиставить цій команді Швейцарія. На груповому етапі Євро-2020 альпійці розгромно програли Італії, але потім вибили Францію та на рівних грали з Іспанією.

Швейцарія стала відкриттям Євро-2020, дійшовши до 1/4. Але відтоді у збірній відбулися великі зміни – замість Владіміра Петковіча команду очолив Мурат Якін. У дебютному матчі нового наставника "наті" переграли Грецію і показали хорошу гнучкість. Щоправда, на Італію команда підходить знекровленою – через травми та дискваліфікації вилетіли 6 гравців основи.

Хороший іспит для бельгійських зірок

Бельгія – Чехія

5 вересня, 21:45. Брюссель, Стадіон короля Бодуена

Бельгія на тижні влаштувала чергове шоу, розбивши Естонію. Громити карликів весело, але цікаво спостерігати, як зіркова збірна долає гідних суперників. Чехія в першому матчі відбору зіграла на рівних з "червоними дияволами", а потім гучно заявила про себе на Євро. Маємо надії на ще один бойовий поєдинок.

Бельгійська збірна старіє – на перших ролях ті ж персонажі, нова кров вливається дуже повільно. Цикл золотого покоління підходить до завершення. Тому пропускати матчі Бельгії не варто, варто насолоджуватися. Азар і Лукаку гарантують красивий футбол.